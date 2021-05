Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - 66-Jähriger bei Unfall verstorben

Surwold (ots)

Am Samstagmorgen ist es auf der B401 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 66-jähriger Mann kam dabei ums Leben. ER war gegen 7.30 Uhr mit seinem Ford Focus in Richtung Dörpen unterwegs. Auf gerader Strecke kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort mit hoher Geschwindigkeit frontal gegen einen Baum. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

