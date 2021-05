Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Unfälle während eines Gewitterschauers

Twist (ots)

Am Samstagmittag ist es auf der A31 zwischen Twist und Wesuwe zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. Meist blieb es bei Blechschäden. Ein Beteiligter wurde dabei jedoch leicht verletzt und musste kurzzeitig im Krankenhaus behandelt werden. Während eines Gewitterschauers verlor der 30-Jährige, in Richtung Emden fahrend, die Kontrolle über sein Auto. Der Pkw schleuderte von der Außenschutzplanke zurück auf die Fahrbahn und blieb auf der Hauptfahrstreifen stehen. Für die Aufräum- und Bergungsarbeiten musste die A31 in Richtung Norden für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell