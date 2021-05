Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zwei Verletzte bei Unfall

Bad Bentheim (ots)

Am Samstagabend ist es auf der A30 in Höhe Bad Bentheim zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Beteiligte wurden dabei schwer verletzt. Der 21-jährige Fahrer eines Mercedes war gegen kurz vor 19 Uhr mit seiner gleichaltrigen Beifahrerin in Richtung Osnabrück unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Gildehaus verlor er bei Starkregen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto. Der Mercedes schleuderte zunächst in die Mittelschutzplanke und von dort aus gegen die Außenschutzplanke. Beide Insassen mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden wird auf mehr als 25.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell