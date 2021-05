Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Unfallbeteiligte flüchten vor Polizei

Werlte (ots)

In der Nacht zu Sonntag ist es auf der Oldenburger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die beiden alkoholisierten Insassen des daran beteiligten Autos konnten nach kurzer Flucht gefasst werden. Die 28- und 32-jährigen Brüder aus Rastdorf und Werpeloh, waren gegen 2 Uhr mit ihrem Audi A5 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Das Auto kam völlig zerstört auf einem angrenzenden Acker zum Stillstand. Die beiden Insassen flüchteten leicht verletzt vom Unfallort. Eine Streifenbesatzung der Polizei fand sie wenig später in etwa 250 Meter Entfernung in einem Gebüsch. Die alkoholisierten polnischen Staatsbürger gaben jeweils an, nichts mit dem Unfall zu tun zu haben. Keiner von ihnen sei gefahren. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen. Der Audi wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen laufen.

