Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen PKW und Pedelec - eine Person leicht verletzt

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Pedelec-Fahrer kam es am Samstag gegen 11:20 Uhr in der Straße "Neues Sträßel" in Höhe der Ein-/Ausfahrt eines Autohauses. Eine 24-Jährige VW-Fahrerin wollte vom Grundstück des Autohauses zurück auf die Straße "Neues Sträßel" fahren, als sie den 51-jährigen Fahrer eines Pedelecs übersah und mit diesem kollidierte. Der Mann verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der Sachschaden beträgt rund 2.500 EUR.

