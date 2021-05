Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0391 --Polizei fasst Tankstellenräuber--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Mahndorf, Mahndorfer Heerstraße Zeit: 24.05.21, 7 Uhr

Zwei Räuber überfielen am Pfingstmontagmorgen eine Tankstelle in Mahndorf. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten zur Festnahme des Duos. Die Ermittler prüfen nun, ob den Männern weitere Überfälle zuzuordnen sind.

Die maskierten Räuber bedrohten die 53 Jahre alte Mitarbeiterin der Tankstelle in der Mahndorfer Heerstraße mit einer Pistole. Sie erbeuten Bargeld und Zigaretten und flüchteten anschließend in einem schwarzen VW Polo. Die 53-Jährige erlitt einen Schock und musste von Rettungssanitätern betreut werden. Einsatzkräfte entdeckten den Wagen wenig später im Ortsteil Hulsberg. Die Verdächtigen flüchteten zu Fuß, konnten aber beide von den Polizisten geschnappt und festgenommen werden. Das Auto wurde beschlagnahmt. Im Fahrzeug stellten die Ermittler die Beute und die vermeintliche Tatwaffe sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Bremen gegen den 21 Jahre alten Räuber einen Untersuchungshaftbefehl. Die Haftprüfung gegen seinen 18-jährigen Komplizen dauert noch an. Durchsuchungen und Auswertungen führten zu einem dritten 19-jährigen Verdächtigen. Wie viele weitere Überfälle dem Trio zuzuordnen sind, ist Bestandteil der Ermittlungen.

