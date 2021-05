Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0393 --Sachbeschädigung bei Wohnungsbaugesellschaft--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Ohlenhof, Greifswalder Straße Zeit: 24.05.2021, 19:40 Uhr

Am Montagabend warf ein unbekannter Täter in Gröpelingen einen Stein in das Fenster eines Büros einer Wohnungsbaugesellschaft. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 19:40 Uhr hörten Zeugen in der Greifswalder Straße einen lauten Knall und sahen einen Mann weglaufen. Als sie sahen, dass die Scheibe am Büro einer Wohnungsbaugesellschaft kaputt war, alarmierten sie die Polizei.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in der Greifswalder Straße oder der näheren Umgebung etwas Ungewöhnliches beobachtet, wer hat den Täter gesehen? Der Mann wurde wie folgt beschrieben: Er war etwa 170 cm groß und trug eine dunkle Jogginghose, eine dunkelgraue Jacke und hatte eine schwarz-weiß karierte Kapuze auf dem Kopf. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell