Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Polizeieinsatz wegen vermisster 14-Jähriger

Herdecke (ots)

Am Montag suchte die Polizei die vermisste Hanna H. (14.). Eingesetzte Beamte trafen das Mädchen gegen 14 Uhr im Herdecker Stadtgebiet an und übergaben es an die Eltern. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde zeitnah zurückgenommen.

