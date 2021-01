Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Frau verschanzt sich mit Messern

Papenburg (ots)

Im Rahmen einer Amtshilfe wurden am Montagmorgen gegen 9 Uhr die Beamten der Polizei in Papenburg in die Straße Splittings rechts alarmiert. Die 47-jährige Bewohnerin einer dortigen Wohngruppe verhielt sich extrem renitent und bedrohte eine Mitarbeiterin mit zwei Messern. Anschließend gelang es der Frau sich alleine mit einem weiteren Messer in ihrem Zimmer im ersten Stock zu verschanzen. Wegen des Gefährdungspotenziales wurden mehrere Streifenbesatzungen sowie die Feuerwehr zum Einsatzort gerufen und das Haus evakuiert. Zwischenzeitlich kam es zu einer Rauchentwicklung in dem Zimmer der Frau, woraufhin ein Sprungtuch vor ihrem Fenster platziert wurde. Die mit mehreren Messern bewaffnete 47-Jährige konnte kurze Zeit später von den Beamten unter Einsatz von polizeilichen Hilfs- und Zwangsmitteln überwältigt werden. Sie wurde dabei verletzt. Die Bewohner sowie die eingesetzten Rettungskräfte und Beamten blieben unverletzt.

