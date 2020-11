Polizei Mettmann

POL-ME: Nach versuchtem Raub auf 54-Jährigen - die Polizei ermittelt und sucht Zeugen

MettmannMettmann (ots)

Nachdem am Freitagabend (06. November 2020) zwei bisher unbekannte Täter an einem Schulhof an der Straße "Stadionring" in Ratingen versucht haben, einen 54-Jährigen auszurauben, ermittelt die Polizei und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 20:55 Uhr meldete sich ein 54-jähriger Ratinger fernmündlich über den Notruf der Polizei und gab an, vor circa 15 Minuten von zwei unbekannten Täter überfallen worden zu sein. Die jungen Männer hätten unter dem Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Geld gefordert und den Ratinger sogar angegriffen und verletzt.

Die schnell eingetroffenen Polizeibeamten trafen den Geschädigten auf der Straße "Stadionring" in Ratingen an und stellten bei dem Mann frische Verletzungen fest. Mittels eines zusätzlich angeforderten Rettungswagen wurde der 54-Jährige in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen flüchtete das bisher unbekannte Duo nach der Tat fußläufig in Richtung Düsseldorfer Straße. Der Geschädigte kann die Täter folgendermaßen beschreiben:

1. Person:

- circa 185cm groß - circa 16 Jahre alt - kräftige Statur

2. Person

- circa 180cm groß - Alter unbekannt - dünne Statur - blonde Haare - mitteleuropäisches Erscheinungsbild - bekleidet mit einer blauen Jacke und einer Cappy

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen oder dem flüchtigen Duo tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

