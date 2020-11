Polizei Mettmann

POL-ME: Radfahrer gestürzt und schwer verletzt - Langenfeld - 2011039

Bild-Infos

Download

MettmannMettmann (ots)

Am Samstagmittag des 07.11.2020 gegen 12:10 Uhr parkte ein 18 jähriger Langenfelder seinen Skoda vor seinem Wohnhaus an der Gladbacher Straße in Langenfeld ein. Als er zum Aussteigen die Fahrertür öffnete, musste ein herannahender Radfahrer, der die Gladbacher Straße in Richtung Hardt befuhr, ausweichen und kam dadurch zu Fall. In der Folge wurde der 64 jährige Langenfelder schwer verletzt und wurde durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, wo er stationär verblieb. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 250 Euro.

