POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht eines Lkw

Eine Funkstreifenwagenbesatzung konnte am 07.05.20 im Rahmen der Streifentätigkeit ein umgeknicktes Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel in der Heßheimer Straße feststellen. Am Verkehrsschild wurden frische Lackanhaftungen, die vermutlich von einem Lkw stammen, festgestellt. Das Schild dürfte beim Abbiegen in den Westring beschädigt worden sein. Ein Anwohner nahm gegen 13:30 Uhr ein lautes "Krachen" wahr, weshalb dies der Unfallzeitpunkt sein dürfte. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalles. Der Sachschaden liegt in etwa bei 500 Euro. Zeugen können sich unter 06233-313 0 melden.

