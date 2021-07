Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Unfall im Einmündungsbereich

Wetter (ots)

Am 28.07. gegen 11:30 Uhr beachsichtigte eine 37-jährige Wetteranerin, mit ihrem Pkw Skoda von Groß Varney nach links in die Oberwengerner Straße abzubiegen. Dabei übersah sie einen Lkw Mercedes, geführt von einem 53-jährigen Wetteraner, der sich auf der Vorfahrtstraße von links näherte. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich. Die 37-Jährige wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

