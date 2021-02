Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Rettungshubschrauber nach Arbeitsunfall im Einsatz - Aufbrüche - Gas an Tankstelle ausgetreten - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Sulzbach an der Murr: Auto aufgebrochen

Ein unbekannter Mann versuchte am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr in der Gartenstraße einen Pkw Skoda aufzubrechen. Dazu manipulierte er zunächst an der Beifahrertüre, ehe er dann ein Seitenfenster einschlug. Weil er von dem Wagenbesitzer bemerkt und angesprochen wurden, flüchte der Täter. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun unter Tel. 07191/9090 um sachdienliche Hinweise.

Großerlach: Arbeitsunfall

Bei einer Firma in der Marhördter Straße ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein Arbeitsunfall. Ein 59-jähriger Beschäftigter wurde kurz vor 16 Uhr offensichtlich von dem Fahrer eines Radladers übersehen und schwer verletzt. Das Unfallopfer wurde notärztlich versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Allmersbach im Tal: Unfallflucht

Auf dem Kundenparkplatz eines Discounters schrammte am Donnerstag in der Zeit zwischen 8.45 Uhr und 13.30 Uhr ein unbekannter Autofahrer einen dort stehenden Pkw Kia. Anschließend flüchtete er ohne den verursachten Sachschaden zu melden. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: In Gärtnerei eingebrochen

Am Donnerstagabend kurz nach 21 Uhr wurde in der Stuttgarter Straße auf dem Gelände einer Gärtnerei in deren Hofladen eingebrochen. Hierzu wurde eine Tür zu einem Gewächshaus aufgebrochen. Soweit es sich bislang verifizieren ließ, haben die Diebe aus einer Kasse etwas Bargeld erbeutet. Der hinterlassene Sachschaden beträgt ein Vielfaches und beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei Fellbach übernahm die Ermittlungen und bittet herzu um sachdienliche Hinweise. Diese werden unter Tel. 0711/57720 entgegengenommen.

Fellbach/Schorndorf: Aggressiver Autofahrer nötigt Vorausfahrenden

Der unbekannte Fahrer eines schwarzen Kleinwagens befuhr am Donnerstag gegen 6.15 Uhr die B 14/B 29 von Stuttgart in Richtung Schorndorf. Im Kappelbergtunnel fuhr er sehr dicht einem vorausfahrendem schwarzen BMW 420i auf und nötigte den BMW-Fahrer zur Seite zu fahren. Im Verlaufe der Weiterfahrt fuhr er auch vor den BMW und bremste den Autofahrer aus. Dieser fuhr anschließend zum Polizeirevier Schorndorf und wurde auf der Fahrt dorthin von dem Fahrer des Kleinwagens verfolgt. Dort angekommen stieg der aggressive Mann aus und schlug vor dem Polizeirevier und bei einem weiteren Vorfall in der Grabenstraße/Ecke Vorstadtstraße auf die Karosserie des BMW ein. Der aggressive und auffällig muskulöse Mann, der am Hals tätowiert war, fuhr nach diesen Vorfällen weg. Sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen und dem unbekannten Autofahrer nimmt die Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Korb: Autofahrer nach Unfall leicht verletzt

Eine 22-jährige Frau befuhr am Donnerstag gegen 18:35 Uhr die B14 in Richtung Backnang und verließ diese an der Anschlussstelle Korb / Schwaikheim. An der Einmündung zur K 1911 wollte sie nach links in Richtung Schwaikheim abbiegen und übersah hierbei den Fiat eines 32-Jährigen, der aus Richtung Korb kommend auf die B14 auffahren wollte. Bei der Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen im Einmündungsbereich entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Der Fiat-Fahrer erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Korb: Spiegel abgeschlagen

Am Donnerstagabend gegen 19:45 Uhr beobachteten Zeugen einen Mann, wie dieser in der Brucknerstraße an einem geparkten BMW den linken Außenspiegel abschlug. Der Täter wird als etwa 25 Jahre alt mit normaler Statur beschrieben, er trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Backnang: Gasaustritt bei Tankstelle

Bei der Anlieferung von Treibstoff wurde am Freitag kurz nach Mitternacht bemerkt, dass an einer LPG-Gasstation Gas in der Manfred-von-Ardenne-Allee austrat. Die alarmierte Feuerwehr und Polizei sperrten im Umfeld von ca. 300 Metern die Straße ab. Es wurde ein Leck an einer Zapfsäule festgestellt. Dieses wurde zunächst abgedichtet und später der Gaszulauf unterbrochen. Die zuständige Wartungsfirma der Anlage ist unterrichtet. Der Einsatz war gegen 3 Uhr beendet.

