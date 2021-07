Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Versuchter Einbruch

Schwelm (ots)

In der Nacht vom 26. auf den 27.07. hebelten unbekannte Täter an der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Metzer Straße. Die Tür wurde beschädigt, hielt der Gewalteinwirkung jedoch stand. Die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell