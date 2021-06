Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt:

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Aufmerksame Polizeibeamte nehmen mutmaßliche Einbrecher fest Aufmerksame Polizeibeamte haben am frühen Dienstagmorgen (22.06.2021) zwei 38 und 43 Jahre alte Tatverdächtige festgenommen, denen vorgeworfen wird, in einen Kiosk an der Kirchheimer Straße eingebrochen zu sein. Die Beamten entdeckten gegen 03.15 Uhr im Innenhof des Sillenbucher Marktes eine eingeschlagene Glaseingangstür des Kiosks und erkannten die Silhouette einer Person in den Räumen. Mehrere alarmierte Streifen umstellten das Gebäude und nahmen die beiden Tatverdächtigen fest. Sie hatten im Kiosk offenbar bereits Taschen mit Zigarettenpackungen gefüllt und zur Flucht bereitgestellt. Die beiden georgischen Tatverdächtigen werden im Laufe des Dienstags im Rahmen eines von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten beschleunigten Verfahrens einem zuständigen Richter vorgeführt.

