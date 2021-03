Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: E-Scooter-Fahrt endete im Gewahrsam - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots)

Ein 50-jähriger Mann ist am Samstagnachmittag (20.03.2021) mit einem E-Scooter auf der Siegstraße in Siegen-Weidenau unterwegs gewesen. Ein Zeuge hatte sich auf der Leitstelle gemeldet und angegeben, dass der Mann in Schlangenlinien fährt und augenscheinlich unter Alkoholeinfluss steht.

Die alarmierte Polizeistreife konnte den Fahrer schließlich auf dem Gehweg in Richtung Dreis-Tiefenbach antreffen. Bei der Überprüfung stellten die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch fest. Einen freiwilligen Alkoholtest verweigerte der Mann, weshalb er zwecks Blutprobenentnahme zur Wache gefahren werden sollte.

Dabei beleidigte der 50-Jährige die Polizisten mehrfach. Während der Fahrt versuchte er außerdem, einen Beamten zu treten. Auf der Wache schlug er gezielt um sich, wodurch zwei Polizisten leicht verletzt wurden. Nachdem ein Arzt die Blutprobe entnommen hatte, wurde der Mann in das Polizeigewahrsam gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell