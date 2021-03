Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in nicht bewohntes Haus - #polsiwi

Siegen (OT Obersetzen) (ots)

Zwischen Mittwoch (17.03.2021) und Sonntag (21.03.2021) sind unbekannte Täter in ein nicht bewohntes Haus in der Löhstraße in Siegen-Obersetzen eingebrochen. Das Haus befindet sich in der Nähe des dortigen Friedhofs.

Der/die Täter brachen eine Holztür gewaltsam auf und klauten nach ersten Erkenntnissen eine Bohrmaschine sowie einen Akkuschrauber.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zur Tat unter der 0271/7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell