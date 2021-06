Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher erbeuten Bargeld - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte sind am Wochenende (18. bis 21.06.2021) in eine Schule und eine Firma an der Vogelrainstraße sowie in eine Firma an der Hohenzollernstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten zwischen Freitag (18.06.2021), 17.00 Uhr und Montag (21.06.2021), 07.15 Uhr, ein Fenster der Schule auf. Im Inneren verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu mehreren Büros und stahlen Bargeld in noch unbekannter Höhe. Ebenfalls unbekannte Täter hebelten im Zeitraum von Samstag (19.06.2021), 12.00 Uhr bis Montag (21.06.2021), 07.15 Uhr, das Fenster einer Firma an der Vogelrainstraße auf. Sie stiegen in das Objekt ein und stahlen über 1.800 Euro Bargeld aus einem aufgehebelten Stahlschrank sowie einer Geldkassette. An der Hohenzollernstraße hebelten Einbrecher zwischen Freitagabend (19.06.2021) und Montag (21.06.2021), 04.30 Uhr, eine Tür innerhalb des Firmengebäudes auf und stahlen zirka 40 Euro aus zwei aufgebrochenen Geldkassetten. In allen drei Fällen flüchteten die Täter unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell