Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein noch unbekannter Fahrer eines Lkw hat am Montag (21.06.2021) in der Steinhaldenstraße offenbar einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fahrer des Lastwagens war gegen 11.45 Uhr in der Steinhaldenstraße Richtung Bad Cannstatt unterwegs. In einer Rechtskurve auf Höhe der Hausnummer 50 geriet er aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Lastwagen nach links auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 62-Jähriger musste mit seinem Ford nach rechts ausweichen, kam von der Straße ab und prallte gegen eine Gebäudewand. Dabei erlitten er sowie sein 64 Jahre alter Beifahrer Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden und brachten sie in Krankenhäuser. Es entstanden mehrere Tausend Euro Sachschaden. Polizeibeamte stoppten den Lastwagen gegen 12.15 Uhr in der Wilhelmastraße. Zu diesem Zeitpunkt saß ein 41 Jahre alter Mann am Steuer. Die Ermittlungen, insbesondere wer zum Unfallzeitpunkt gefahren ist, dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell