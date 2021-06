Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Tür mutmaßlich durch Explosion beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am frühen Montagmorgen (21.06.2021) versucht, in ein Geschäft an der Neckarstraße einzubrechen. Gegen 03.50 Uhr nahmen Polizeibeamte, die in der Nähe waren und Anwohner einen lauten Knall wahr. Die Beamten stellten daraufhin die durch eine Explosion stark beschädigte Türe auf der Rückseite des Gebäudes fest. Eine Durchsuchung des mehrstöckigen Gebäudes ergab keine Hinweise darauf, dass die Täter im Gebäude waren oder etwas gestohlen haben. Die Ermittlungen zu den Tätern und insbesondere, um welche explosive Substanz es sich gehandelt hat, dauern an. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

