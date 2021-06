Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Cabriodach aufgeschnitten und Sonnenbrille gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Freitag (18.06.2021) das Cabriodach eines Autos am Schwanenplatz aufgeschnitten und eine Sonnenbrille sowie Bargeld gestohlen. Die Autobesitzerin parkte ihren Smart in der Zeit von 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr am Schwanenplatz. In dieser Zeit schnitten die Täter eine Öffnung in das Cabrioverdeck und stahlen eine hochwertige Sonnenbrille vom Beifahrersitz sowie eine Geldbörse mit Bargeld aus dem Handschuhfach. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 zu melden.

