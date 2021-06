Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 53-jährige Motorradfahrerin bei Auffahrunfall schwer verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Schwer verletzt wurde eine 53-jährige Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Im Landwehrwinkel/Frielicker Weg am Mittwoch, 16. Juni. Gegen 14.25 Uhr befuhr die 53-jährige mit ihrer Honda den Landwehrwinkel in südwestlicher Richtung. An der Kreuzung musste sie verkehrsbedingt anhalten. Hinter ihr fuhr der 52-jährige Ehemann mit seiner Kawasaki. Er konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr von hinten auf. Die Kreuzung wurde während der Unfallaufnahme bis 15.15 Uhr gesperrt. Die 53-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär behandelt wird. (kt)

