POL-S: Mutmaßlich zu schnell gefahren und Kind gefährdet - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein bislang unbekannter BMW-Fahrer ist am Freitag (18.06.2021) in der Marconistraße mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren und hat dabei offenbar ein Kind gefährdet. Ein Zeuge beobachtete gegen 13.50 Uhr einen schwarzen BMW, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Marconistraße in Richtung Lange Allee gefahren sein soll. Als plötzlich ein Mädchen auf die Fahrbahn lief, bremste der Fahrer stark ab. Dabei brach das Heck aus und das Fahrzeug kam seitlich vor dem Kind zum Stehen. Der Fahrer wendete daraufhin und fuhr offenbar erneut mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Schwieberdinger Straße davon. An der Kreuzung Marconistraße/Schwieberdinger Straße soll der BMW-Fahrer zudem eine rote Ampel missachtet haben. Das unbekannte Mädchen war zehn bis zwölf Jahre alt, hatte kurze Haare und trug vermutlich ein hellblaues Top. Der BMW war mit zwei einem Fahrer und einem Beifahrer besetzt. Der Fahrer wird als Ende 20, mit Bart und dunklen, schulterlangen, gelockten und gegelten Haaren sowie einer korpulenten Statur beschrieben. Zeugen und mögliche Geschädigte, insbesondere die Eltern des Mädchens, werden gebeten, sich bei beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 zu melden.

