Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiate Diebe stehlen Handy - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein unbekannter Mann hat am späten Freitagabend (18.06.2021) zusammen mit zwei Komplizen das Mobiltelefon eines 17 Jahre alten Jugendlichen gestohlen. Der 17-Jährige war gegen 23.45 Uhr zusammen mit seinem 18-jährigen Begleiter im Höhenpark Killesberg unterwegs, als der Tatverdächtige aus einer Gruppe von drei Männern an ihn herantrat und fragte, ob er sein Handy benutzen dürfe. Nachdem der 17-Jährige dem Unbekannten das Handy übergeben hatte, flüchtete er in Richtung des Waldes am Killesbergturm. Der Bestohlene verfolgte den Täter zusammen mit seinem Begleiter und beide holten ihn an einem Restaurant ein. Dort kamen die beiden Begleiter des Täters hinzu und einer von ihnen schlug den beiden ins Gesicht bevor das Trio in unbekannte Richtung davonrannte. Bei dem Dieb soll es sich um einen 19 bis 20 Jahre alten Mann mit schwarzen kurzen Haaren handeln. Er soll etwa 180 Zentimeter groß und sehr muskulös sein. Zur Tatzeit soll er ein schwarzes T-Shirt und eine dunkelblaue Jeans getragen haben. Sein Begleiter, der die beiden geschlagen hat, soll etwa 19 bis 20 Jahre alt, etwa 190 Zentimeter groß und sehr muskulös sein. Er soll helle Haut und blonde kurze Haare haben. Zur Tatzeit soll er mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Hose der Marke Adidas bekleidet gewesen sein und eine schwarze Bauchtasche dabeigehabt haben. Der Dritte soll schwarze Haare haben und ebenfalls eine Bauchtasche mitgeführt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

