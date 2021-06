Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt Frau - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Samstagmorgen (19.06.2021) gegen 04.30 Uhr in der Arndtstraße in der Stadtbahnlinie U2 vor einer 25-jährigen Frau entblößt. Nachdem die Geschädigte den Mann lautstark auf sein Verhalten ansprach, verließ er die Stadtbahn an der Haltestelle "Lindpaintnerstraße". Der Täter soll zirka 45 Jahre alt und 180 Zentimeter groß gewesen sein sowie kurze schwarz gefärbte Haare mit grauen Koteletten gehabt haben. Er war dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell