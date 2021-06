Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer gestürzt

Stuttgart-Ost (ots)

Ein Schwerverletzter und etwa 4.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht zum Samstag (19.06.2021) in Stuttgart-Ost ereignet hat. Ein 29-Jähriger befuhr gegen 03.15 Uhr mit seinem Mountainbike die Schönbühlstraße von der Schwarenbergstraße kommend in Richtung Ostendstraße. Der alkoholisierte Radfahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen zwei geparkte Pkw und kam zu Sturz. Der Mann, der keinen Helm trug, erlitt schwere Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein Stuttgarter Krankenhaus verbracht werden.

