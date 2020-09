Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Dieb unterwegs

Ein Pedelec und Geld stahl in der Nacht zum Samstag ein Unbekannter in Rechberghausen.

Ulm (ots)

Zwischen Mitternacht und 6 Uhr war ein Dieb in einer unverschlossenen Garage in der Albstraße und stahl ein Pedelec. In derselben Straße bediente sich ein Täter in einem Auto, das ebenfalls nicht abgeschlossen war. Dort stahl er Geld.

In beiden Fällen ermittelt jetzt die Polizei. Sie empfiehlt, in Autos keine Wertsachen zurückzulassen. Denn ein Auto ist kein Tresor. Fahrzeug und Garagen sollten immer verschlossen werden.

+++1724014+++1721039

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell