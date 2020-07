Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus

Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven rückte um 20 Uhr zu einer gemeldeten Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Eupener Straße aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr war eine starke Rauchentwicklung aus der Erdgeschosswohnung des Gebäudes erkennbar. Laut Meldungen musste man davon ausgehen, dass sich noch 2 Personen in der Brandwohnung befanden. Die Feuerwehr setzte deshalb mehrere Trupps unter Atemschutz zur Suche der Personen und zur Brandbekämpfung ein. Glücklicherweise bestätigte sich die Meldung der vermissten Personen nicht. Der Wohnungsnutzer kam den Einsatzkräften bereits am Gebäudeeingang entgegen und wurde daraufhin vom Rettungsdienst medizinisch betreut. Auch der Hund des Wohnungsnutzers hatte bereits das Gebäude verlassen. Weitere Personen wurden nicht gefunden. Durch die massive Brandbekämpfung konnte das Feuer schnell gelöscht werden und somit eine Ausbreitung verhindert werden. An dem Einsatz waren 23 Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes beteiligt.

Rückfragen bitte an:

Kürzel: RIP



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr Bremerhaven



einsatzbezogene Pressearbeit:

Einsatzleitdienst

Telefon: +49 (0) 471 - 95897 0 (24/7)



allgemeine Presseanfragen:

Sprecher der Feuerwehr

Stefan Zimdars

Telefon: +49 (0) 471 - 590 1246

E-Mail: stefan.zimdars@magistrat.bremerhaven.de

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell