Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Isterberg - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Isterberg (ots)

Am Freitag kam es auf der Bentheimer Straße in Isterberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 37-Jähriger war gegen 13.45 Uhr in seinem Mercedes auf der Lehmstraße unterwegs. Als er die Bentheimer Straße überquerte, übersah er die 20-jährige Fahrerin eines VW Golf, die die Straße in Richtung Nordhorn befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau wurde mit schweren und der Mercedes-Fahrer mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Durch den Zusammenstoß geriet der VW in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Isterberg und Schüttorf löschten das Auto. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

