Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Schwelbrand im Steuerungsmodul

Meppen (ots)

Feuerwehr und Polizei wurden am Freitagmorgen zu einem Einsatz in die Daimlerstraße in Meppen alarmiert. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes kam es zu einem Schwelbrand in einem Steuerungsmodul im Büro einer dortigen Firma. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Meppen konnten den Brand zügig löschen, sodass ein Gebäudeschaden ausblieb. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

