Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Volleyballnetz gestohlen

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag am öffentlichen Beachvolleyballfeld vor dem Feuerwehrgebäude am Forstweg ein Volleyballnetz gestohlen. Sie durchtrennten die Spannseile des Netzes und transportierten das Diebesgut ab. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

