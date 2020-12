Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln mit dem Auto unterwegs

EinbeckEinbeck (ots)

Einbeck (kir) Ein 22-jähriger Mann aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont wurde am späten Samstagabend zur Durchführung einer Verkehrskontrolle in der Schillerstraße in Einbeck angehalten. Da während der Kontrolle der Verdacht aufkam, dass er seinen Pkw unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln geführt hatte, wurden sowohl ein Atemalkoholtest, als auch eine Blutentnahme durchgeführt. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt.

