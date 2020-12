Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 270 EUR Schaden durch Bestellung bei "Fake-Shop"

EinbeckEinbeck (ots)

Einbeck (kir) Ein 67-jähriger Einbecker bestellte bei einem Onlineshop ein Elektroherd-Set und bezahlte dieses per Vorkasse. Die bestellte Ware wurde jedoch nicht geliefert. Es besteht der Verdacht, dass es sich bei diesem Onlineshop um einen sogenannten "Fake-Shop" gehandelt hatte. Dem Mann entstand ein Schaden von 270 EUR.

Verstärkt zur Weihnachtszeit bieten Kriminelle in diesen "Fake-Shops" online Waren zum Verkauf an, die in den meisten Fällen gar nicht zum Verkauf stehen. Nach ausreichend generierten Verkäufen sind diese, oft im Ausland angesiedelten Shops, meist nicht mehr erreichbar und die Internetseiten nicht mehr aufzurufen. Es wird geraten, sich vor einer Bestellung bei einem ihnen unbekannten Shop über Erfahrungen, die andere Käufer dort gemacht haben, zu informieren.

