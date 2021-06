Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen-Lohne - Zahlreiche Autos am Lohner See beschädigt

Wietmarschen-Lohne (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag auf dem Parkplatz des Freizeitsees an der Fledderstraße mindestens vierzehn Autos beschädigt. Sie zerkratzen den Lack der Fahrzeuge und legten Stacheldraht unter den Autoreifen aus. Der angerichtete Gesamtschaden wird von der Polizei auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Dienststelle in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

