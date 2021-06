Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Oberlangen - Auto brennt auf A31

Oberlangen (ots)

Am Donnerstagabend ist es auf der A31 in Höhe Oberlangen zum Brand eines Autos gekommen. Der mit vier Personen besetzte Citroen war gegen 20 Uhr in Richtung Norden unterwegs, als das Fahrzeug unvermittelt an Leitung verlor. Der Fahrer stoppte den Pkw auf dem Standstreifen. Im Bereich des Motorraumes hatte sich ein Schwelbrand entwickelt, der erst von der Feuerwehr Haren gelöscht werden konnte. Verletzt wurde niemand. Der Hauptfahrstreifen war für die Aufräumarbeiten über einen längeren Zeitraum gesperrt.

