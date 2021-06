Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Brand im Oldtimer

Nordhorn (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes kam es am Freitag gegen 7.30 Uhr zu einem Fahrzeugbrand am Tillenberger Weg in Nordhorn. Der Fahrzeugführer bemerkte während der Fahrt in Richtung Brandlecht eine starke Rauchentwicklung in seinem VW-Oldtimer und alarmierte die Feuerwehr. Diese konnte den Brand zügig löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

