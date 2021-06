Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Geldautomat gesprengt

Schüttorf (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag einen Geldausgabeautomaten des Vechte-Zentrums an der Graf-Egbert-Straße gesprengt. Der vom Parkplatz aus frei zugängliche, in die Außenfassade eingelassene Geldautomat wurde durch zwei Detonationen vollständig zerstört. Die Täter flüchteten gegen 2.50 Uhr auf einem Kraftrad in Richtung des Bahnhofs und dann vermutlich weiter in Richtung der Autobahn 30. Die Sachschadens- und Beutehöhen sind aktuell nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

