Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendliche Ladendiebin wird handgreiflich

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine 15-jährige Jugendliche wurde am Freitag (18.06.2021) gegen 18:25 Uhr in einem Drogeriemarkt auf der Königstraße durch einen 50-jährigen Ladendetektiv beim Ladendiebstahl beobachtet. Die Jugendliche hatte diverse Schmuckstücke und Kosmetikartikel im Wert von über 200 Euro in ihren Hosen-und Jackentaschen gesteckt und das Geschäft verlassen, ohne die Waren zu bezahlen. Als sie daraufhin vom Ladendetektiv angesprochen und in sein Büro gebeten wurde, folgte sie ihm zunächst. Auf dem Weg dorthin versetzte die 15-Jährige dem Detektiv einen Ellenbogenstoß gegen die Brust und rannte in Richtung Ladenausgang. Das Mädchen konnte von dem 50-Jährigen eingeholt und kurzzeitig festgehalten werden. Ihr gelang erneut die Flucht und rannte zur nahe gelegenen S-Bahnhaltestelle Hauptbahnhof. Der verfolgende Ladendetektiv konnte dort eine zufällig anwesende Polizeistreife ansprechen, die die 15-Jährige schließlich festnehmen konnte. Das Mädchen wurde nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen seiner Mutter übergeben.

