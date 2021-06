Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb nach kurzer Flucht festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagabend (17.06.2021) einen 21 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße Kleidungsstücke gestohlen zu haben. Ermittlungen zufolge betrat der Tatverdächtige gegen 18.45 Uhr das Geschäft, nahm mehrere Kleidungsstücke in die Umkleidekabine und manipulierte die Warensicherung. Nachdem er die Kleidungsstücke in seine Tasche gesteckt hatte, wollte er das Geschäft verlassen. Als ihn ein 59 Jahre alter Detektiv ansprach, flüchtete er. Alarmierte Polizeibeamte nahmen ihn kurze Zeit später im Bereich des Neuen Schlosses fest. Der 21-Jährige, dessen Nationalität ungeklärt ist und der sich offenbar illegal in Deutschland aufhält, wird im Laufe des Freitags (18.06.2021) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt.

