Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiate Diebe geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei rabiate Ladendiebe haben am Donnerstagabend (17.06.2021) in einer Bäckerei in der Klett-Passage mehrere Getränkedosen gestohlen und sich gegen das Festhalten eines 24 Jahre alten Verkäufers gewehrt. Die beiden Täter steckten gegen 20.45 Uhr offenbar mehrere Getränkedosen in ihre Hosentaschen, woraufhin sie der 24-Jährige ansprach. Daraufhin sollen die beiden Männer angefangen haben, den Verkäufer zu beleidigen, zu schlagen und zu bespucken, bevor sie mit ihrer Beute im Wert von zirka 20 Euro in Richtung Lautenschlagerstraße davonrannten. Die beiden Täter sollen etwa 30 Jahre alt, groß, schlank und muskulös gewesen sein. Sie trugen kurze Hosen sowie ein weißes und rotes T-Shirt. Einer der Täter hatte eine Glatze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell