Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Stuttgart-Süd (ots)

Ein Schwerverletzter, zwei Leichtverletzte sowie ein Sachschaden von über 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (17.06.2021) im Heslacher Tunnel ereignet hat. Ein 44 Jahre alter Golf-Fahrer war gegen 17.00 Uhr im Heslacher Tunnel in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Der 44-Jährige fuhr, mutmaßlich aufgrund gesundheitlicher Probleme, auf den vor ihm an der roten Ampel stehenden Hyundai eines 51-Jährigen auf. Der Hyundai wurde in der Folge auf den davor stehenden Peugeot eines 50-Jährigen geschoben. Der 44-Jährige wird schwer, die beiden anderen Autofahrer leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Der Tunnel war wegen Bergungsarbeiten für eineinhalb Stunden gesperrt, weshalb es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell