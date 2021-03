Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer zum eigenen Schutz in Gewahrsam genommen

Hagen (ots)

Ein 40-Jähriger wurde in Gewahrsam genommen, nachdem er in der Badstraße randalierte. Der Hagener hatte sich Dienstagmorgen gegen 06:45 Uhr immer wieder vor Linienbusse gestellt. Zuvor war der Mann laut mehrerer Zeugenaussagen im Bereich des Hauptbahnhofes gewesen und randalierte dort. Die Beamten sprachen den 40-Jährigen an. Er trug keinen Mund-Nase-Schutz, wirkte stark alkoholisiert und konnte den Anweisungen der Polizisten nicht Folge leisten. Zur Verhinderung von Straftaten und weiteren Ordnungswidrigkeiten sowie zum Schutz seiner Person wurde er in Gewahrsam genommen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell