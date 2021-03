Polizei Hagen

POL-HA: Fahndung mit Phantombild - Wer kennt diesen Räuber?

Hagen (ots)

Wie bereits berichtet (16.02.2021, 09:30 Uhr), versuchte ein unbekannter Mann am Montag, 15.02.2021, in der Bachstraße eine 58-jährige Hagenerin unter Vorhalt eines Messers auszurauben. Als die Frau gegen 19:40 Uhr spazieren war, kam ihr der Täter entgegen und forderte plötzlich Bargeld von ihr. Als sie ihm sagte, kein Geld dabei zu haben, schubste der Mann sie zu Boden und flüchtete in Richtung des Waldes. Auf der Grundlage von Zeugenaussagen konnte nun ein Phantombild des Unbekannten gefertigt werden. Hinweise zu dem abgebildeten Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen.

Das Phantombild finden Sie unter dem folgenden Link:

https://url.nrw/TV23032021

