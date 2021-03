Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Hagen (ots)

In der Osthofstraße beging eine unbekannte Person eine Unfallflucht. Die 48-jährige Besitzerin eines Opels hatte am Montag festgestellt, dass an ihrem Fahrzeug der Spiegel abgefahren wurde. Der linke Außenspiegel war abgebrochen und die Teile lagen unmittelbar neben dem Auto. Hinweise auf den unbekannten Fahrzeugführer und das beteiligte Fahrzeug liegen nicht vor. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen Samstagnachmittag und Montagnachmittag. Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell