Polizei Hagen

POL-HA: Jugendlicher wird Opfer eines räuberischen Diebstahls

Hagen (ots)

Im Kley wurde ein 15-Jähriger am Montagnachmittag von zwei männlichen Jugendlichen aufgefordert ihnen seine E-Zigarette und das dazugehörige Liquid zu zeigen. Gegen 17:30 Uhr hatte der Heranwachsende mit seiner 14-jährigen Freundin an der Haltestelle "Rundturnhalle" gesessen, als die beiden Jugendlichen hinzukamen. Sie hätten den 15-Jährigen zunächst gefragt, ob sie sich die Utensilien anschauen könnten. Als er seine Sachen zurückverlangte, erhielt er jedoch lediglich die E-Zigarette zurück. Das Liquid wurde von den 15-Jährigen und 16-Jährigen behalten, obwohl der Hagener die Rückgabe mehrfach verlangte. Der 16-Jährige habe ihn irgendwann am Kragen gepackt und mit körperlicher Gewalt gedroht. Im Anschluss warf der 16-Jährige die Flasche in ein Gebüsch. Die Polizei traf die beiden Heranwachsenden an und übergab sie später nach der Klärung des Sachverhaltes in die Obhut ihrer Familien. Sie erhielten jeweils eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls. (arn)

