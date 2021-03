Polizei Hagen

POL-HA: Ingewahrsamnahme nach mehreren Ruhestörungen

Hagen (ots)

Polizeibeamte nahmen am Montagabend (22.03.2021) in der Freuenhoferstraße eine 24-Jährige in Gewahrsam, die zuvor bereits mehrere Polizeieinsätze wegen Ruhestörungen ausgelöst hatte. Die Hagenerin randalierte in ihrer Wohnung und schrie laut. Dadurch fühlten sich Nachbarn gestört. Gegen 23.45 Uhr wurden die Beamten dann erneut hinzugerufen und es gelang ihnen nicht, die Frau zu beruhigen. Sie schrie weiter lautstark und warf mit Gegenständen um sich. Die Polizisten nahmen die 24-Jährige in Gewahrsam, um weitere Ruhestörungen zu verhindern. (sen)

