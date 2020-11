Polizei Dortmund

POL-DO: Mutmaßlicher Dealer flieht in Hausschlappen - Festnahme

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1295 Ein mutmaßlicher Dealer verliert bei Flucht vor der Polizei seine Hausschlappen. Es folgt die Festnahmen und die Untersuchungshaft.

Am 22.11. gegen 11 Uhr bestreiften Beamte die Stahlwerkstraße, als vor ihnen ein Taxi anhielt und ein Mann aus dem Auto stieg. Die Beamten kontrollierten die polizeilich bekannte Person. Er gab an, keinen Ausweis dabei zu haben. Spontan flüchtete er nach dieser Aussage in nördliche Richtung über die Kreuzung Borsigstraße / Stahlwerkstraße. Richtig weit kam er nicht - was auch an den Hausschlappen liegen könnte, die er während der Flucht verlor.

Bei der Festnahme leistete der 41-jährige Mann Widerstand. Er versuchte unter anderem mehrfach sich durch Treten der Festnahme zu entziehen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine nicht geringe Menge an mutmaßlichem Betäubungsmitteln, verpackt in mehreren Dutzend "Verkaufseinheiten".

Polizeibeamte brachten den wegen gleichgelagerter Delikte einschlägig bekannten Mann in das Polizeigewahrsam. Er wurde am gestrigen Tag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

