Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rollerfahrer schwer verletzt

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 53 Jahre alter Rollerfahrer ist am Freitagvormittag (18.06.2021) auf der Kreuzung Heilbronner Straße/Arnulf-Klett-Platz mit einem 31 Jahre alten Autofahrer kollidiert. Der 53-Jährige war gegen 09.00 Uhr mit einem Piaggio-Roller in der Straße Arnulf-Klett-Platz auf der rechten Geradeausspur in Richtung Kriegsbergstraße unterwegs. Der 31-Jährige Hyundai-Fahrer fuhr in der Heilbronner Straße auf der linken Geradeausspur in Richtung Friedrichstraße. Auf der Kreuzung Heilbronner Straße/Arnulf-Klett-Platz kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Autofahrer zum Unfallzeitpunkt bei Rot in den Kreuzungsbereich gefahren sein. Der Rollerfahrer erlitt schwere Verletzungen, Rettungskräften brachten ihn in ein Krankenhaus. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde die Heilbronner Straße in Richtung Friedrichstraße für eine knappe Stunde gesperrt. Durch Umleitungsmaßnahmen kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen

