Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht mit 3 Promille - Polizei bittet beteiligten Mann mit Rad, sich zu melden

Bochum (ots)

Eine 42-jährige Bochumerin muss sich wegen Fahren unter Alkoholeinflusses und einer Unfallflucht verantworten. Das Verkehrskommissariat sucht deshalb nach einem beteiligten Mann mit einem weißen Fahrrad und weiteren Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand bog die 42-jährige Bochumerin am Samstag, 20. März, gegen 18.30 Uhr von einem Supermarkt-Parkplatz an der Höntroper Straße 67 in Bochum nach links auf die Höntroper Straße ein.

Zeugenangaben zufolge schob zeitgleich ein unbekannter Mann sein Fahrrad über den dortigen Gehweg an der Höntroper Straße. Die Autofahrerin soll den Hinterreifen des Rades touchiert haben und weitergefahren sein. Der Mann ging ebenfalls weiter. Besonders auffällig: Die beiden linken Reifen des Autos waren platt.

Die Bochumerin fuhr noch wenige Meter weiter auf einen Parkplatz an der Höntroper Straße 97. Dort traf sie die hinzugerufene Polizei an. Sie und ihre beiden Mitfahrer wirkten augenscheinlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest der Fahrerin ergab knapp 3 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Schlüssel des Fahrzeugs sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den beteiligten Mann mit dem weißen Fahrrad sowie weitere Zeugen. Der Mann hat weiße Haare und insgesamt ein gepflegtes Äußeres. Er trug eine Brille und hatte eine weiße Tüte bei sich.

Hinweise richten Sie bitte zur Geschäftszeit an 0234 909-5206.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell